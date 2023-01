Roma, El Shaarawy ritrova il Genoa: "Sarà una gara speciale"

Roma-Genoa di Coppa Italia è importante per i giallorossi di Mourinho, ma lo è ancora di più per Stephan El Shaarawy che nelle giovanili rossoblù si è formato: "Ho esordito in Serie A con il Genoa, sono legato da un ricordo molto speciale di questa squadra - ha commentato a SportMediaset l'attaccante della Roma -, in famiglia siamo tutti tifosi rossoblù. Sarà una partita particolare per me". La Roma gioca per vincere la Coppa Italia: "Non sottovaluteremo né la partita né la competizione. Vincere regala sempre gioie a noi e ai tifosi".