Genoa-Sassuolo: parapiglia nel tunnel, espulsi Ellertsson e Berardi

Un intervento non rilevato dall'arbitro, che ha lasciato proseguire l'azione, ai danni di Sabelli ha scatenato un parapiglia al fischio finale del primo tempo di Genoa-Sassuolo. La tensione si è acuita al momento di entrare nel tunnel degli spogliatoi mentre le due formazioni raggiungevano i rispettivi stanzini. A farne le spese Domenico Berardi del Sassuolo e Mikael Ellertsson del Genoa. I due giocatori sono stati infatti espulsi da Rapuano. Genoa e Sassuolo stanno giocando la ripresa in dieci.