Serie A, Frosinone-Roma 2-3: Dzeko decide di coscia al 95'

23/02/2019 di CESARE ZANOTTO

Nel secondo anticipo del sabato, la Roma vince a Frosinone grazie a un gol di Dzeko al 95'. Allo Stirpe finisce 3-2 per i giallorossi, che nel primo tempo dopo 5' subiscono il gol di Ciano prima della reazione firmata dal centravanti bosniaco e da Pellegrini. Nella ripresa Pinamonti pareggia i conti all'80', ma in pieno recupero un colpo di coscia del bomber della Roma regala tre punti a Di Francesco.

LA PARTITA

La Roma resta incollata al Milan in una corsa che diventa sempre più un botta e risposta tra giallorossi e rossoneri, in attesa dell'Inter che a questo punto rischia di essere ripresa. A Frosinone la squadra di di Francesco parte malissimo, è brava a riprendersi e poi rischia di rovinare tutto con l'ennesima disattenzione di una stagione nella quale i blackout cominciano a diventare troppi. Ma quando il 2-2 sembrava praticamente archiviato, ecco la zampata (anzi, cosciata) di Dzeko che consegna alla Roma la terza vittoria di fila e l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato.



Il Frosinone si conferma in un ottimo stato di salute, sia fisico che mentale. Il 3-5-2 di Baroni, stretto e raccolto, crea diversi problemi ai giallorossi, che in mezzo al campo trovano gli spazi intasati mentre sulle fasce - a parte qualche accelerazione di El Shaarawy - faticano a sfondare. Così la Roma, dopo essere andata sotto per la papera di Olsen al 5' (sinistro di Ciano da fuori), ha bisogno del colpo da biliardo di Dzeko per trovare l'1-1 (destro che colpisce il palo interno al 30') mentre poi è brava ad approfittare dell'improvvisa confusione ciociara una manciata di secondi dopo: il bosniaco allarga a destra per El Shaarawy, che calcia trovando la deviazione di Sportiello sui piedi di Pellegrini per l'1-2 immediato.



Nella ripresa cala sensibilmente il ritmo e la Roma prova a congelare il risultato, rallentando la manovra e distribuendo le energie. L'uscita di scena di Manolas (out per infortunio al 77'), però, crea dietro diverse insicurezze che vengono pagate all'80', quando Pinamonti finalizza in contropiede un perfetto assist di Ciano. Sembra l'ultimo atto della gara, ma a pochi secondi dal gong una straordinaria verticalizzazione di De Rossi mette El Shaarawy nelle migliori condizioni per servire a centro area Dzeko, che di coscia supera Sportiello e mantiene la Roma a -1 dalla zona Champions.

LE PAGELLE



Dzeko 7,5 - Due gol pesantissimi in una sfida non semplice. Risponde sempre presente quando la squadra ha bisogno di lui.



Olsen 5 - Si presenta con un grave errore dopo cinque minuti. Poi, però, si riscatta parzialmente rimanendo concentrato e salvando il risultato con una gran parata su Trotta all'85'.



Nzonzi 5 - Diverse imprecisioni in fase di costruzione e troppa lentezza nei movimenti. Il primo a sbagliare, in occasione del vantaggio del Frosinone, è lui.



Ciano 7 - Apre il match con un tiro non certo irresistibile e serve l'assist a Pinamonti. Gara di sostanza, esperienza e personalità.



Beghetto 5,5 - Spinge molto di quanto potrebbe, qualche sbavatura di troppo in fase difensiva.

IL TABELLINO



FROSINONE-ROMA 2-3

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Goldaniga 5,5, Salamon 6, Capuano 5; Zampano 5,5, Chibsah 5,5 (31' st Trotta 6), Viviani 6 Cassata 5,5, Beghetto 5,5 (15' st Molinaro 6); Ciano 7, Ciofani 5 (22' st Pinamonti 6,5).

A disp.: Iacobucci, Salvati, Krajnc, Verde, Brighenti, Sammarco, Valzania, Gori, Maiello. All.: Baroni 6

Roma (4-2-3-1): Olsen 5; Santon 5,5, Manolas 6 (32' st Fazio 5), Marcano 5,5, Kolarov 5,5; Nzonzi 5 (20' st Cristante 6), De Rossi 6,5; El Shaarawy 6, Pellegrini 6, Perotti 5,5 (20' st Zaniolo 6); Dzeko 7,5.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Pastore, Coric, Kluivert. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 5' Ciano (F), 30' e 50' st Dzeko (R), 31' Pellegrini (R), 35' st Pinamonti (F)

Ammoniti: El Shaarawy, Dzeko (R); Goldaniga, Cassata (F)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• La Roma allunga la sua imbattibilità in Serie A a otto partite (6V, 2N) e in questo parziale per ben cinque volte ha segnato esattamente tre gol. • Sono passati 72 secondi tra il gol di Dzeko (29' 46'') e quello di Pellegrini (30' 58''): è il divario più corto tra due reti giallorosse in Serie A dal 21 gennaio 2012 quando Totti e Borini segnarono a 50 secondi di distanza contro il Cesena. • Dei 5 gol in Serie A di Pellegrini con la maglia della Roma, questo è il primo che arriva lontano dall'Olimpico. • Sette gol di Edin Dzeko in questa Serie A. Tutte le reti dell'attaccante giallorosso sono arrivate in trasferta. • Dzeko ha segnato il gol più tardivo della Roma in Serie A da quello di Bastos contro il Sassuolo del marzo 2014. • Era dal maggio 2017 (di Pellegri in Roma-Genoa) che la Roma non subiva gol nei primi 5 minuti di gioco in un match di Serie A. • La Roma ha tenuto la porta inviolata soltanto in tre delle ultime 22 partite giocate in tutte le competizioni. • In tre delle ultime sei partite di Serie A la Roma ha subito almeno due gol. • Ciano ha partecipato attivamente a 9 dei 19 gol del Frosinone in questa Serie A (il 47%): 7 reti e due assist. • Quello di Ciano è il gol più veloce del Frosinone in questo campionato e terzo più veloce in generale nella storia del Frosinone in Serie A. • Manolas ha giocato la sua partita numero 150 in Serie A. • Pinamonti ha segnato tre dei quattro gol in questo campionato subentrando dalla panchina: al pari di Ilicic è il giocatore che ha segnato più gol in questa Serie A entrando a gara in corso. • Pinamonti è il più giovane calciatore ad aver segnato almeno 4 gol in questo campionato. • Era da ottobre che il Frosinone non segnava più di un gol in un match casalingo di campionato.

