Salernitana: "La nostra battaglia prosegue"

"Prendiamo atto della decisione del Tar del Lazio ma la battaglia legale proseguirà anche in altre sedi", ad esempio chiedendo la verifica dei requisiti delle società di serie B per l'iscrizione al campionato. È quanto ribadito in una nota dalla Salernitana in merito alla decisione presa dai giudici amministrativi "con la quale - spiega la società campana- sostanzialmente si è escluso che il rinvio delle gare di playout possa configurarsi quale provvedimento in tema di iscrizione o ammissione ai campionati o comunque su di esse ricadente". La società campana "pur non condividendo tale assunto" ha ribadito "l'opportunità della strada seguita parallelamente a quella, ancora in corso, dei gradi di giustizia sportiva. Tanto si doveva alla città ed alla tifoseria, sebbene nella consapevolezza della 'chiusura' normativa e regolamentare del sistema calcio". La Salernitana, inoltre, ha ribadito la volontà di andare fino in fondo nella sua battaglia, anche al fine di verificare se tutte le società di serie B abbiano i requisiti per partecipare al prossimo torneo. "L'impegno di chiarificazione della brutta vicenda della gestione del campionato scorso - con una conclusione di indagine pervenuta a classifica finale consolidata - dei playout e delle iscrizioni al nuovo campionato di Serie B prosegue ininterrotto sia nelle sedi già adite, sia con nuove iniziative dirette a verificare se sussistono i presupposti finanziari e contabili per l'ammissione di alcune società alla Serie B. Sarebbe ancor più inconcepibile - conclude la Salernitana- che una società dalla gestione trasparente e dalla conclamata solidità finanziaria si vedesse danneggiata ulteriormente da iscrizioni che non potevano essere consentite o di cui si rivelassero poi insussistenti i presupposti".