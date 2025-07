Gravina: "Soddisfatti dal verdetto Tar sulla Salernitana"

"Noi accettiamo i verdetti. Siamo chiaramente soddisfatti, è un risultato che conferma la correttezza del nostro operato. Ci continua a dispiacere per il mancato risultato di una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto di queste regole". Sono queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale, in merito al verdetto con il quale il Tar ha bocciato il ricorso d'urgenza della Salernitana in merito allo svolgimento dei playout del campionato cadetto. Il club campano aveva chiesto l'ammissione ad un rito speciale ma il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta e la questione sarà discussa nel merito con rito ordinario. Al momento, quindi, la squadra di Salerno resterà in serie C, come risultato del doppio confronto con la Sampdoria.