Palermo: in vendita i biglietti per l'amichevole di lusso col City

Scatterà venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 16, la vendita dei biglietti per assistere alla storica amichevole fra Palermo e Manchester City, in programma allo stadio Barbera sabato 9 agosto alle ore 21. Fino alle ore 23.59 del 17 luglio la vendita sarà riservata agli abbonati 2025/2026 che avranno sottoscritto la tessera stagionale entro le ore 23.59 del 16 luglio: ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per sé (con uno sconto riservato) ed eventualmente per altre due persone (a prezzo intero); in questo caso i prezzi dei biglietti varieranno dai 24 euro della curva ai 110 della tribuna centralissima. Completata la fase della prelazione per gli abbonati, il 18 luglio alle ore 11 inizierà la vendita libera fino ad esaurimento della disponibilità dei tagliandi. Per la vendita libera i prezzi più bassi, quelli delle curve, saranno di 28 euro a biglietto, quelli più alti, in tribuna centralissima, toccheranno i 130 euro per posto.