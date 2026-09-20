Lorenzo Palmisani mvp di Frosinone-Como: ecco chi è il Buffon della ciociaria

E in Nazionale? È proprio con gli azzurri che Palmisani si è guadagnato già un trofeo di un certo spessore: nel 2023 con l’under 19 guidata da Alberto Bollini è diventato Campione d'Europa. Certo, va detto che in quell’occasione ricopriva il ruolo di secondo portiere mentre il titolare era Mastrantonio. Ma si sa: è anche da questi primi traguardi che si inizia a forgiare la mentalità di un vincente. In maglia under 21, invece, l’esordio è arrivato a ottobre 2025 contro la Svezia: l’Italia vince 4-0 e lui fa porta inviolata, meglio di così non si può. L’ultima gioia a maggio di quest’anno è stata la convocazione in Nazionale maggiore.

Tornato al Frosinone Alvini gli ha affidato la porta e i risultati hanno dato ragione al tecnico: 15 clean sheets e l’80% delle parate riuscite. È anche grazie a lui che i canarini hanno ottenuto la promozione in Serie A nella scorsa stagione. Nella massima serie chi pensava non reggesse il grande salto si è dovuto presto ricredere. Tolta la sconfitta di misura al debutto contro la Juve (che tra l’altro ha già messo gli occhi su di lui), il rendimento del Frosinone nelle partite successive va oltre le aspettative di una neopromossa, e se nelle prime cinque giornate i gol subiti sono solo 5 è anche merito delle sue parate. Che l’Italia abbia sfornato davvero un altro prodigio tra i pali?