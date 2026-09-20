Giuntoli: "Alla Juventus ho passato due anni formativi"

"Che effetto mi fa tornare a Torino? Ho passato due anni importanti e formativi, però la mia testa ora è completamente all'Atalanta. Devo fare bene qui e ringraziare la società che mi dà fiducia". Così a Sky Sport il ds dell'Atalanta Cristiano Giuntoli, pochi minuti prima della sfida contro la Juventus, di cui è stato dirigente fino alla scorsa stagione. "L'obiettivo dell'Atalanta è quello di ritrovare una forte identità. Una strada bella dritta e determinata, poi vedremo in primavera dove saremo arrivati. In questo momento il nostro obiettivo è trovare noi stessi", ha aggiunto.