Flopmeiners e le magie di Rolando Mancini, zuccate-derby da record

FLOP – Più che Koopmeiners… Flopmeiners. Il mancato rientro dagli spogliatoi nella ripresa del centrocampista olandese certifica definitivamente il suo fallimento in maglia bianconera. Quasi due anni dopo il suo arrivo dall’Atalanta (in cambio di 51 e passa milioni di euro) non ci sono più scuse. Quello che sembrava l’acquisto top del mercato estivo 2024 targato Giuntoli è ormai in uscita dalla Juventus. Suonano sirene inglesi, la Premier si avvicina e magari lì Koop potrà tornare ai livelli di quando era alla Dea con Gasperini allenatore. Quel Koopmeiners era uno straordinario guastatore da 26 gol in tre campionati. Il Koopmeiners juventino è sempre sembrato il fratello scarso e chiude con soli 3 centri in due tornei. Neppure l'iniziale "spallettata" (trasformarlo cioè in difensore) è servita a scuoterlo.