Il primo album Panini per la Serie B: un nuovo progetto che celebra il campionato cadetto

La Serie B avrà per la prima volta una propria collezione di figurine Panini: è stata presentata a Milano nella sede della Lega B l'album Calciatori Serie BKT 2025-2026. Un evento al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Lega Serie B Paolo Bedin, la direttrice mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il vicepresidente Aiac Giancarlo Camolese, il direttore marketing, commerciale, media e comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini, Stefan Schwoch e Daniele Cacia e il giocatore del Monza Keita Baldè. "Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album dedicato interamente alla Serie BKT, ma è capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le principali caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione italiana per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio", ha detto Bedin. La collezione si compone di 480 figurine, di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati, da raccogliere in un album da 48 pagine. All'interno della collezione trovano spazio giovani futuri campioni, i veterani, oltre alle maglie e ai loghi dei club. Presente, inoltre, la sezione Best in Town dedicata ai migliori giocatori del campionato rappresentati su sfondo speciale urban-style che richiama la città di riferimento. "Siamo di fronte ad una grande novità - ha dichiarato Martina Limoni - Ogni club ha una doppia pagina dedicata ed ogni giocatore ha una propria figurina, Allenatore compreso. Si tratta quindi di una valorizzazione importante, per quello che è un campionato con club di primo livello e che rappresentano tutta l'Italia". Nel tradizionale stile Panini, i giocatori sono rappresentati nel classico mezzo busto in posa frontale con grande rilevanza al numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i dettagli relativi ai colori social del club di appartenenza. In occasione della 18/a e 19/a giornata di Serie BKT, inoltre, la collezione verrà promossa su tutti i campi attraverso i Panini Days. L'album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite. L'album sarà disponibile da venerdì 19 dicembre 2025.