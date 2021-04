Pasqual e il progetto in memoria di Astori, nasce “Un pensiero per Davide”

A pochi giorni dal processo per la morte di Davide Astori a Firenze (chiesti un anno e sei mesi per il medico Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo), l’ex capitano della Fiorentina Manuel Paqual ha svelato tramite il proprio profilo Instagram una nuova iniziativa volta ricordare l’ex difensore azzurro, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine. Nello specifico si tratta di una raccolta lanciata su Gofoundme e si chiamerà ‘Un pensiero per Davide’.