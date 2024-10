Palladino. "Contento della reazione della squadra, non era facile"

Due vittorie su due in Conference League proiettano la Fiorentina in vetta alla classifica e Raffaele Palladino fa i complimenti a tutti. "E' la squadra che fa bene e spesso succede ciò che è successo oggi. Sono contento della reazione della squadra, sono stati bravi. Abbiamo interpretato bene la partita ma sapevamo che in casa loro arrivavano con una pressione forte. Non c'era fluidità nel primo tempo ma nel secondo siamo stati bravi soprattutto con Ikoné e Sottil che hanno alzato la qualità", ha detto il tecnico viola.