Conference League: San Gallo-Fiorentina 2-4, Ikoné trascina la rimonta viola

Sottil inaugura la ripresa con una conclusione pericolosa, mentre a pareggiare il match al 50’ ci pensa Martinez Quarta: l’argentino colpisce di testa, sfruttando il cross direttamente da calcio d’angolo di Biraghi. È un’altra Fiorentina e si vede anche al 54’, quando a ribaltare il risultato è Ikoné con la rete del 2-1, innescata da un bell’assist di Bove. Il San Gallo incassa il doppio colpo e risponde immediatamente, pareggiano già al 62’: il gol questa volta è di Gortler, autore di una splendida rete di testa. Un vero colpo da biliardo, al quale risponde ancora una volta Ikoné al 69’, con la rete che riporta la Fiorentina avanti 3-2. Doppietta personale per il francese, mentre l’arbitro ferma momentaneamente la partita per far richiamare i tifosi viola (lancio di fumogeni). A chiudere il match per i toscani è quindi Gosens al 94’: il tedesco è lesto nel ribadire in porta dopo il palo di Kouame. La Fiorentina vince così 4-2 e sale a 6 punti in classifica, dando continuità al successo centrato al Franchi contro i The New Saints a inizio ottobre. Il prossimo turno sarà contro l’APOEL Nicosia.