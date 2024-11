Palladino: "Avevamo il pallino del gioco, partita decisa dagli episodi"

Una brutta Fiorentina cade a Cipro, incassando la prima sconfitta della sua avventura in Conference League. Raffaele Palladino, però, non crede che i viola abbiano giocato una gara sottotono. "La partita è stata preparata nel modo giusto, siamo partiti anche bene. Avevamo il pallino del gioco, loro giocavano solo in ripartenza. Queste partite si decidono con gli episodi e loro con i contropiedi ci hanno fatto gol. Abbiamo sbagliato anche tecnicamente, certo. Dobbiamo comunque analizzare insieme la prestazione e andare avanti", ha detto l'allenatore viola.