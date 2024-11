Conference League, Apoel-Fiorentina 2-1: si ferma la striscia di vittorie dei viola

LA PARTITA

Fiorentina ko 2-1 a Nicosia contro l’Apoel. In avvio di partita i viola cercano di gestire il possesso del pallone, provando a costruire azioni offensive soprattutto sfruttando la fascia di destra. Palladino sceglie l’opzione Parisi e Richardson sulla sinistra, ma la corsia sinistra così equilibrata non sembra funzionare. Adli commette un paio di errori grossolani verso la mezzora in costruzione, con i padroni di casa che ritrovano un po' di coraggio. Al 37’ l’Apoel sblocca la partita, con una giocata illuminante di El Arabi che pesca l’inserimento di Donis, il quale infila Terracciano per l’1-0. Dopo il gol subito Richardson ha la chance per l’1-1, che viene però fallita. In chiusura di primo tempo la squadra di Jimenez raddoppia: pasticcio difensivo tra Kayode e Biraghi, con Abagna che si ritrova il pallone tra i piedi e scarica in porta il destro diagonale del 2-0 al 46’. Palladino dopo l’intervallo cambia tanto nel giro di pochi minuti, gettando nella mischia anche Bove e Gosens. Al 74’ i toscani riaprono l’incontro: lancio perfetto di Martinez Quarta, scambio al limite dell’area tra Kouamé e Ikoné con quest’ultimo che chiude con il diagonale morbido che bacia il palo e si insacca. Nel quarto d’ora finale gli ospiti ci provano, ma rischiano ad ogni contropiede avviato da El Arabi, con la gara che tramonta sul 2-1. Vince l’Apoel e interrompe la striscia di sette vittorie consecutive della Fiorentina tra Campionato e Conference, viola bloccati a 6 punti in classifica.