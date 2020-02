Juve-Fiorentina, accolto il ricorso viola contro le multe ai dirigenti

SERIE A

Buone notizie per la Fiorentina: sono stati accolti tutti e tre i ricorsi presentati nei giorni scorsi contro le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo per l'acceso post-Juve al direttore generale Joe Barone, al

direttore sportivo Daniele Pradé e al club manager Giancarlo Antognoni sulla base del referto arbitrale. I viola persero 3-0 in casa della Juventus in una partita contrassegnata da due rigori: specie il secondo provocò al fischio finale un duro sfogo del presidente dei toscani Rocco Commisso e tensioni in tutto il clan viola. Commisso: "Torti contro Napoli, Genoa, Inter e Juve"

La Corte Sportiva d'Appello ha ridotto la multa di Antognoni da 25.000 a 10.000 senza diffida, quella di Pradé da 20.000 a 10.000 mentre Barone, inizialmente sanzionato per 10.000 euro, è stato assolto.

Intanto la Fiorentina, agli ordini di Giuseppe Iachini, prosegue la preparazione della trasferta di domenica contro la Sampdoria, un vero e proprio scontro diretto considerando la classifica complicata di entrambe le formazioni.

Tra i viola sono tutti al momento disponibili fatta eccezione per gli infortunati di lungodegenza Ribery e Kouamé, mentre è da giorni regolarmente in gruppo uno dei neo acquisti, Alfred Duncan, che ha smaltito i problemi fisici accusati nei giorni scorsi e scalpita verso il possibile debutto.

In questo caso a fargli posto dovrebbe essere Benassi in un centrocampo dove attualmente i punti fermi appaiono Pulgar e Castrovilli: quest'ultimo è stato coinvolto dalla sua società in un'iniziativa che lo ha visto, in occasione di San Valentino, accompagnare una coppia di tifosi della Fiorentina, Viola e Lorenzo, in un romantico tour allo stadio

Franchi dove i due hanno pure cenato mentre sul maxi schermo scorrevano le loro immagini e i loro nomi.

