Jovic: "Fiorentina trampolino di lancio per tornare in un top club"

Luka Jovic analizza la scelta di firmare per la Fiorentina senza peli sulla lingua: "La scorsa estate ho ricevuto offerte migliori a livello economico di quella viola ma ho deciso solo dopo aver pensato a ogni aspetto e cosa mi avrebbe portato ogni singola proposta ricevuta". Quindi, la firma per la Fiorentina: "Tutti sanno che ho fatto un sacrificio finanziario per venire qui, ritengo che siamo un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma e poi tornare a giocare in un grande club" le parole al portale serbo ATV.