Italiano: "Il Milan ha più possibilità di vincere il campionato. Il futuro? Ho un contratto..."

VERSO MILAN-FIORENTINA

L'allenatore viola ha parlato alla vigilia di una sfida decisiva per lo scudetto e l'Europa

"Quest'anno tutte le squadre hanno avuto momenti in cui sembrava che avessero grossi problemi. Adesso credo che il Milan, con due punti di vantaggio, abbia più possibilità di tutte di vincere il campionato". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della trasferta contro il Milan, guidato dall'ex tecnico viola Stefano Pioli, attualmente al comando della classifica.

"Quest'anno siamo abituati ad archiviare anche prestazioni positive, figurarsi se non si archivia una partita storta come quella contro l'Udinese. Archiviamo tutto e pensiamo a questi 20 giorni. Domani battaglia contro i primi della classe che faranno di tutto per batterci ma cercheremo di metterci tutto quello che sappiamo fare. Rispetto all'andata con il Milan, ci sono state partite anche più belle. In quella partita ci fu una cosa fantastica: 5 tiri e 4 gol. Un cinismo che dovrebbero avere tutte le squadre. Nelle ultime partite, invece, abbiamo tirato 40 volte ma segnato solo un gol. Speriamo di avere più concretezza in queste ultime partite. All'andata quella vittoria fu fantastica", ha aggiunto Italiano.

Sul suo futuro, poi, ha detto: "Mi ha fatto piacere parlare con Barone. Quando leggo certe cose si manca di rispetto a quello che si è fatto fino a ora. Noi siamo dei professionisti. Ho parlato anche con il presidente Commisso, è dispiaciuto per gli ultimi risultati ma ci ha dato coraggio. Tutti noi qua abbiamo un sogno, ovvero finire il campionato dove siamo stati fino a ora. C'è grande unione e grande feeling, andiamo avanti. Il mio contratto esiste dal primo giorno, clausola o non clausola cambia poco. Sono l'allenatore della Fiorentina, ho un contratto e questo certifica il mio presente e il mio futuro, poi ognuno può dire quello che vuole".