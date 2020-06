Il corteo dei tifosi della Fiorentina: "Vogliamo un nuovo stadio"

Un centinaio di tifosi viola ha dato vita a un corteo che ha attraversato la città per arrivare allo stadio Franchi. A Firenze sono stanchi dei vincoli burocratici che stanno bloccando i lavori per un nuovo impianto. La ricostruzione del vecchio "Comunale" sembra l'opzione più logica ma c'è da superare lo scoglio della Soprintendenza. I tifosi hanno portato davanti al Franchi anche delle ruspe. Sul palco è salito il direttore generale viola Joe Barone cha ha confermato l'ipotesi di voler costruire un nuovo stadio se non si potrà ristrutturare quello attuale.