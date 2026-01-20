Gosens rivela: "Seguii il funerale di mia nonna dal telefono per giocare contro l'Inter. Poi mi feci male"

È il 29 ottobre e i viola, in quel momento fanalino di coda del campionato, affrontano l'Inter a San Siro. Qualche giorno prima, il calciatore tedesco perde l'amata nonna ma decide di restare in Italia per dare una mano ai suoi compagni di squadra. "Non ho detto niente a Pioli perché è una persona molto empatica e mi avrebbe sicuramente lasciato andare in Germania, ma giocavamo alle 20:45 e alle 16:00 c'era il funerale: mio padre mi ha chiamato su facetime durante tutta la funzione", confessa Gosens.