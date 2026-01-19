Fiorentina, avanti con la famiglia: il club non è in vendita. Catherine e Joseph al comando

Il testimone passa ora alla moglie Catherine e al figlio Joseph, decisi a proseguire il progetto sportivo. A riprova dell'impegno, Catherine starebbe ristrutturando una residenza a Firenze per seguire la squadra da vicino, mentre Joseph assumerà un ruolo sempre più centrale. La gestione operativa quotidiana, fondamentale in questa fase di transizione, resterà affidata al dg Alessandro Ferrari e a Fabio Paratici. Atteso a breve un comunicato ufficiale della proprietà.