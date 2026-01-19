Fiorentina, avanti con la famiglia: il club non è in vendita. Catherine e Joseph al comando

"Grazie Rocco": i giocatori della Fiorentina omaggiano il presidente Commisso con una maglietta speciale
Dopo la morte di Rocco, la Fiorentina non si vende. La gestione passa a Catherine e Joseph Commisso, con Ferrari e Paratici dirigenti.
Niente fondi americani, niente cessione improvvisa. La Fiorentina resta saldamente nelle mani della famiglia Commisso. A spazzare via le voci circolate dopo la scomparsa di Rocco è Joe Appio, storico braccio destro del patron, che a La Repubblica ha confermato: "La Fiorentina resterà alla famiglia".
Il testimone passa ora alla moglie Catherine e al figlio Joseph, decisi a proseguire il progetto sportivo. A riprova dell'impegno, Catherine starebbe ristrutturando una residenza a Firenze per seguire la squadra da vicino, mentre Joseph assumerà un ruolo sempre più centrale. La gestione operativa quotidiana, fondamentale in questa fase di transizione, resterà affidata al dg Alessandro Ferrari e a Fabio Paratici. Atteso a breve un comunicato ufficiale della proprietà.
