FIORENTINA-VERONA 1-1

LA PARTITA

Ancora sotto shock per la sconfitta amara rimediata in Coppa Italia, la Fiorentina torna in campo al "Franchi" ricordando il suo capitano Davide Astori a quattro anni dalla tragica scomaprsa (era il 4 marzo 2018). E l'inizio non è dei migliori, con il Verona che prende subito le redini del gioco e fa capire di non essere arrivato a Firenze per aspettare e ripartire. Un rimpallo fortunoso, però, regala il vantaggio ai viola, con Piatek che è lesto ad approfittarne e girare il pallone in rete da due passi. L'Hellas non si scompone, ricomincia da dove aveva lasciato e viene subito ripagata. Un'entrata scomposta di Milenkovic su Lasagna permette a Caprari di presentarsi sul dischetto. Il numero 10 di Tudor non si lascia influenzare dalla fama di pararigori di Terraciano e lo beffa con un tiro centrale rasoterra. Gli ospiti continuano a macinare e soprattutto dalla fascia sinistra costruiscono le occasioni più pericolose. Come poco prima della mezz'ora, quando sul traversone di Caprari, prima Faraoni e poi Simeone arrivano in leggero ritardo per dare la zampata vincente. Il Verona avrebbe un'altra occasione per sorpasso prima dell'intervallo, ma Lasagna, lanciato a campo aperto da un rimpallo, si fa deviare il tiro da Terraciano. E' l'ultimo sussulto di un primo tempo che ai punti ha visto i gialloblù meritare di più.

IL TABELLINO

Fiorentina-Verona 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Saponara. A disp.: Rosati, Dragowksi, Martinez Quarta, Callejon, Cabral, Terzic, Frison, Gonzalez, Duncan, Sottil, Amrabat, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Bessa, Pierobon, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Flakus, Coppola, Hongla. Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 10' Piatek (F), 20' rigore Caprari (V)

Ammoniti: Gunter (V)

Espulsi: -