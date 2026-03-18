Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo capire che Cremona è stato uno step. Kean sta bene"

"La vittoria nello scontro diretto con la Cremonese ha aiutato nell'autostima, un risultato importante con un'ottima prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step. Siamo concentrati sulla partita di domani sera, difficile come tutte le partite in campo internazionale". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida di ritorno contro i polacchi del Rakow negli ottavi di Conference League. "Questi alti e bassi stiamo cercando di migliorarli con la mentalità, su questo dobbiamo crescere tanto. Con la Cremonese appena abbiamo calato un po' dopo il 3-0 abbiamo preso gol. Kean? Sta bene, era già in panchina con la Cremonese e sarebbe dovuto entrare se Ranieri non fosse uscito. È pronto sia a partire che a entrare a gara in corso", ha aggiunto.