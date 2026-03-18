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Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo capire che Cremona è stato uno step. Kean sta bene"

Le parole del tecnico viola alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League sul campo del Rakow

18 Mar 2026 - 18:42
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"La vittoria nello scontro diretto con la Cremonese ha aiutato nell'autostima, un risultato importante con un'ottima prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step. Siamo concentrati sulla partita di domani sera, difficile come tutte le partite in campo internazionale". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida di ritorno contro i polacchi del Rakow negli ottavi di Conference League. "Questi alti e bassi stiamo cercando di migliorarli con la mentalità, su questo dobbiamo crescere tanto. Con la Cremonese appena abbiamo calato un po' dopo il 3-0 abbiamo preso gol. Kean? Sta bene, era già in panchina con la Cremonese e sarebbe dovuto entrare se Ranieri non fosse uscito. È pronto sia a partire che a entrare a gara in corso", ha aggiunto. 

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A Cremona comunque Piccoli ha dato ottime risposte: "Ho detto che Roberto è un diamante grezzo. Un ragazzo eccezionale, a volte la testa e la voglia di fare lo fermano un po' sulla voglia di imparare. Un ragazzo di prospettiva e un investimento importante, quest'anno ha giocato tantissimo e penso che il gol che ha fatto lunedì è stato bello, con un doppio attacco alla profondità". 

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