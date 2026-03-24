Vanoli perde le staffe: "Fammi godere una volta, me le tirate fuori"

Fiorentina-Inter: le foto della sfida
© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico viola si arrabbia all'ennesima domanda sui cambi dopo il pareggio con l'Inter
La Fiorentina ha strappato un punto pesante contro l'Inter, soprattutto per la sua classifica deficitaria. Alla fine, però, Paolo Vanoli non è riuscito a godersi il pareggio con la capolista a causa di una domanda in conferenza stampa, che lo ha fatto andare su tutte le furie. "Non ti rispondo. Basta con 'sti cambi, basta. E non va bene questo, e non va bene l'altro. Ma fammi godere una partita! Fammi godere una volta. Fai godere sti ragazzi! Digli: bravi, questa è la strada. Perché adesso me le tirate fuori. Neanche la soddisfazione di andare una volta sereno con i complimenti. Ogni tanto arrivateci. Basta con 'sti cambi", la replica del tecnico viola.
© Getty Images
© Getty Images