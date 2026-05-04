Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions

La 35a giornata della Serie A ha consegnato lo scudetto all'Inter e ci consegna, inoltre, una corsa alla Champions League più aperta che mai. Dopo questo turno, infatti, ci sono quattro squadre in cinque punti dal terzo al sesto posto: dal Milan (67) al Como (62), passando per Juventus (65) e Roma (64). I giallorossi ottengono il massimo da un turno che li porta a un solo punto dalla top-4, dopo il poker rifilato alla Fiorentina. Dominio per Malen e compagni sin dal via, con l'olandese a secco, ma grande protagonista sin dai primi minuti. Il gol arriva al 13' e porta la firma di Mancini, che insacca di testa sul corner di Pisilli, poi ecco subito il bis: lo firma Wesley con un gran tiro all'angolino basso (17'). Non è ancora finita, perché la Fiorentina subisce anche il tris da Hermoso: l'assist è di Manu Koné, di ritorno nell'undici titolare. De Gea evita il poker e i viola reagiscono in avvio di ripresa, con la verve di Parisi e Braschi, ma si spengono definitivamente al 58': cross di Malen e gol di Pisilli per il definitivo 4-0. Da qui in poi la Roma gestisce il risultato e le energie, per una vittoria che suscita grandi sorrisi: giallorossi a -1 dal quarto posto e -3 dal terzo. Con tre turni da disputare tutto è possibile, mentre la Fiorentina festeggia la salvezza.