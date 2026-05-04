roma-fiorentina 4-0

Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions

I giallorossi approfittano subito del doppio stop di Milan e Juventus, è corsa apertissima al quarto posto

04 Mag 2026 - 22:47
© Getty Images

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La 35a giornata della Serie A ha consegnato lo scudetto all'Inter e ci consegna, inoltre, una corsa alla Champions League più aperta che mai. Dopo questo turno, infatti, ci sono quattro squadre in cinque punti dal terzo al sesto posto: dal Milan (67) al Como (62), passando per Juventus (65) e Roma (64). I giallorossi ottengono il massimo da un turno che li porta a un solo punto dalla top-4, dopo il poker rifilato alla Fiorentina. Dominio per Malen e compagni sin dal via, con l'olandese a secco, ma grande protagonista sin dai primi minuti. Il gol arriva al 13' e porta la firma di Mancini, che insacca di testa sul corner di Pisilli, poi ecco subito il bis: lo firma Wesley con un gran tiro all'angolino basso (17'). Non è ancora finita, perché la Fiorentina subisce anche il tris da Hermoso: l'assist è di Manu Koné, di ritorno nell'undici titolare. De Gea evita il poker e i viola reagiscono in avvio di ripresa, con la verve di Parisi e Braschi, ma si spengono definitivamente al 58': cross di Malen e gol di Pisilli per il definitivo 4-0. Da qui in poi la Roma gestisce il risultato e le energie, per una vittoria che suscita grandi sorrisi: giallorossi a -1 dal quarto posto e -3 dal terzo. Con tre turni da disputare tutto è possibile, mentre la Fiorentina festeggia la salvezza.

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 4-0

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini (27' st Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (37' st Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné (7' st El Shaarawy), Wesley; Soulé (27' st Dybala), Pisilli; Malen (37' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3) - de Gea; Dodò, Pongracic (1' st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Brescianini (30' st Fazzini), Fagioli (30' st Fabbian), Ndour; Harrison (1' st Parisi), Gudmundsson (1' st Braschi), Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 13' Mancini (R), 17' Wesley (R), 34' Hermoso (R), 13' st Pisilli (R).

Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R).

LE STATISTICHE

- La Roma ha vinto con almeno quattro gol di scarto un match di Serie A contro la Fiorentina per la quinta volta nella competizione, la prima dal 7 febbraio 2017 (4-0 casalingo con Luciano Spalletti alla guida).

- La Roma è imbattuta da 11 partite casalinghe in Serie A (8V, 3N); nessuna squadra in questo campionato vanta una striscia interna di questo tipo più lunga (11 anche per l'Inter).

- La Roma ha vinto almeno due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso).

- Mario Hermoso è il primo difensore della Roma a segnare e servire almeno un assist in un singolo match di Serie A da Chris Smalling il 24 novembre 2019 contro il Brescia.

- Mario Hermoso è il difensore centrale che ha preso parte a più reti nelle gare casalinghe di questa Serie A (cinque – 3G, 2A).

- Dal primo gol di testa di Gianluca Mancini in Serie A (11 novembre 2018), solo Bremer (16), tra i difensori, ha segnato più reti con questo fondamentale nella competizione rispetto al giallorosso (14).

- Tra i difensori con almeno cinque gol realizzati nei maggiori cinque campionati in corso, solo Luka Vuskovic (cinque - febbraio 2007) è più giovane di Wesley (cinque - settembre 2003).

- Niccolò Pisilli, due gol in questo campionato, ha eguagliato il suo massimo bottino di reti in un singolo torneo di Serie A (due anche nel 2024/25); il centrocampista ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match per la seconda volta nella competizione, la prima dal 7 dicembre 2024 contro il Lecce.

- Niccolò Pisilli (settembre 2004) è il centrocampista più giovane tra quelli con almeno tre assist serviti nella Serie A in corso.

- La Fiorentina è l’unica squadra contro cui Manu Koné ha preso parte a più di un gol in Serie A (due - 1G, 1A).

- La Roma ha vinto un match di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 24 febbraio 2025 (4-0 interno contro il Monza).

- La Roma ha vinto senza subire gol due gare interne di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e novembre 2008 (due 1-0 in quel caso con Luciano Spalletti alla guida).

- La Roma, in gol con Gianluca Mancini e Mario Hermoso, ha trovato la rete con due difensori centrali in un singolo match di Serie A per la prima volta dal 13 dicembre 2021 contro lo Spezia in casa (Smalling e Ibañez).

- La Fiorentina ha perso una gara di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 3 settembre 2023 (0-4 v Inter in trasferta).

- La Fiorentina ha perso una gara di Serie A per la prima volta dal 2 marzo contro l’Udinese in trasferta (0-3); per i viola chiusa una striscia di sette risultati utili consecutivi nel torneo (3V, 4N).

- La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol di testa in questa Serie A (13).

- La Fiorentina ha subito 20 reti da palla inattiva in questa Serie A, nessuna formazione ne conta di più (20 anche per Genoa ed Hellas Verona).

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