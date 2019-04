Fiorentina: ufficiale Montella nuovo allenatore, contratto fino al 2021

10/04/2019

Per Montella, reduce dall'esperienza sulla panchina del Siviglia, terminata ad aprile 2018, ingaggio di 1,5 milioni netti a stagione. In questi mesi non sono mancate per lui le proposte: tra queste, alcune ricchissime dal Qatar ("Ci sono andato, ma solo a fare un giro...") e una dalla Federazione iraniana, che avrebbe offerto al tecnico italiano un contratto di tre anni e mezzo con il compito di guidare la Nazionale alla conquista di un posto ai Mondiali 2022 in Qatar. Proposte tutte rispedite al mittente. Ora riparte dalla Fiorentina.