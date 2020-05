Fiorentina shock: 6 nuovi positivi al coronavirus

LA BRUTTA NOTIZIA

Il coronavirus si abbatte ancora sulla Fiorentina. Dopo i casi di positività a marzo di Vlahovic, Cutrone e Pezzella, in casa viola si registrano altri 6 casi: "A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte". Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images





Getty Images

"Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo" prosegue il comunicato. I giocatori, a quanto si apprende, sono tutti asintomatici e stanno tutti bene.

Proprio nel giorno dell'incontro interlocutorio tra Figc e Comitato Tecnico Scentifico sui protocolli di ripresa degli allenamenti di gruppo e dei campionati, arriva la notizia da Firenze che è davvero una mazzata per il calcio ìtaliano in questi giorni di grande incertezza. Dopo il caso di positività riscontrato al Torino nella giornata di mercoledì, un altro brutto colpo per chi spera di portare a termine la stagione.

