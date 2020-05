Torino, un calciatore positivo al coronavirus dopo i test

Un calciatore del Torino è risultato positivo al Covid-19 dopo i primi test per la ripresa degli allenamenti. Lo ha comunicato il club granata in una nota, senza specificare di chi si tratti: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19 - si legge nel comunicato - Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato". È il primo caso di positività che emerge in Serie A da quando c'è stato il via libera agli allenamenti individuali e i club hanno cominciato i tamponi a tappeto sui loro tesserati.