Fiorentina: Cutrone, Pezzella e Vlahovic sono guariti dal coronavirus

Una bellissima notizia per la Fiorentina e per tutto il calcio: Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono guariti dal Covid 19. I tamponi dei tre giocatori viola che erano rimasti infettati sono risultati negativi, si legge sul sito del club."Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero", la nota della società di Commisso.