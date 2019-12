Fiorentina, Ribery: "Tornerò più forte di prima"

La lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra terrà Franck Ribery lontano dai campi per qualche tempo (c'è chi ipotizza addirittura un rientro il 15 contro l'Inter). Il francese della Fiorentina dimostra di essere già entrato nell'ottica del rientro: "Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima" scrive su Instagram oltre a un messaggio ai compagni: "Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati".