Fiorentina, Ribery sta per tornare: eccolo allenarsi

La luce in fondo al tunnel sembra ormai vicina per Franck Ribery. Il fuoriclasse francese è out dallo scorso 30 novembre per l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a operarsi e a saltare fin qui 11 partite, ma il suo rientro è sempre più vicino. A testimoniarlo sono le immagini postate dalla Fiorentina sul suo profilo Twitter ufficiale, che mostrano Ribery palleggiare con disinvoltura sul campo d'allenamento. Per vederlo in piena forma occorrerà ancora qualche settimana, ma il messaggio ai tifosi è chiaro: Franck sta per tornare.