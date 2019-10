Fiorentina, Ribery rischia la stangata per la spinta al guardalinee

SERIE A

Il nervosismo in casa Fiorentina per l'epilogo del match contro la Lazio rischia di privare Montella di una pedina fondamentale nelle prossime giornate: Franck Ribery rischia una stangata per l'espulsione rimediata dopo il triplice fischio finale a causa di una spinta al guardalinee Passeri reo, secondo il francese, di non avere fischiato un fallo su Sottil nell'azione che poi ha portato al 2-1 di Immobile. Ribery potrebbe essere fermato per 4 giornate.

Il referto di Guida è chiaro: l'ex Bayern Monaco (già nervoso con Montella dopo la sostituzione) ha ricevuto un cartellino rosso al 97', minuto finale della partita per una spintarella all'assistente di linea. Un gesto che il FR7 rischia di pagare caro con il Giudice Sportivo, anche dopo le scuse arrivate via social: "Ero nervoso e dispiaciuto, spero il signor Passeri possa capire quale fosse il mio stato d'animo. Vorrei più attenzione per la Fiorentina, la stessa viene data agli altri club".

LE SCUSE SOCIAL

Le polemiche non si fermano qui perché a rincarare la dose ci pensa anche Rocco Commisso: "Credo che quanto accaduto ieri sia un pochino scandaloso, Ribery poveretto ha fatto una cosa sbagliata anche se magari ha ragione, tutto è iniziato da un fallo che non è stato fischiato. Perché l'arbitro non è andato a riguardarlo al VAR?". Tornando all'espulsione del suo giocatore più rappresentativo, il presidente viola ha commentato: "Se verrà squalificato faremo qualcosa. I giocatori devono rispettare le regole ma anche gli arbitri devono essere all'altezza" le parole a Radio Anch'io Sport.