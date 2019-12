Fiorentina, Ribery. "Operazione andata". E Instagram va in tilt

"STO BENE"

"Grazie per tutti i vostri messaggi! L'operazione è andata a buon fine, sto bene. Con l'aiuto di Dio tornerò in campo più forte!". Con queste parole, pubblicate in un post su Instagram, Franck Ribery ha tranquillizzato i tifosi della Fiorentina sulle sue condizioni di salute. Il francese, infortunatosi il 30 novembre durante la partita contro il Lecce, tornerà in campo solo a fine febbraio.

Il post dell'ex Bayern ha già raccolto oltre 350mila like e sono stati tantissimi i protagonisti del mondo del calcio che gli hanno testimoniato la propria vicinanza. Tra i primi a commentare, l'account ufficiale della squadra bavarese ("Tornerai in campo più forte") e gli ex compagni di squadra:("Guarisci presto, Franck!"),. Non potevano mancare poi i giocatori viola, da, fino a. Anche, figlio del patron viola, ha commentato la foto con un "Forza!". Poi gli auguri di

