Fiorentina, Prandelli: "La Juve si batte con la sfacciataggine, temo Chiesa"

"Come si batte questa Juve? Per battere le grandi squadre devi avere concentrazione e nel momento in cui ti concedono qualcosa devi avere sfacciataggine per attaccare l'area di rigore con tanti giocatori. Se partiamo con questa mentalità penso che potremo fare un'ottima gara". Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli presenta così la sfida contro i bianconeri. "In questo momento dobbiamo pensare a come scendiamo in campo. Nelle ultime partite si è vista la giusta mentalità: dobbiamo solo mantenerla. I due pareggi in casa sono stati ottenuti contro due ottime squadre. L'aspetto mentale va di pari passo con le prestazioni e noi mentalmente siamo pronti".