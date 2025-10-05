Fiorentina, Pioli: "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati"

Stefano Pioli mastica amaro dopo il ko casalingo contro la Roma che lascia la sua Fiorentina ancora a secco di vittorie e al terzultimo posto in classifica. Inevitabile la domanda sul suo futuro. "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn -. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide". Sul match: "Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza. Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più occasione. Oggi dispiace per tutti. È un inizio molto particolare, noi siamo lontanissimi dalla Roma in questo momento. Non siamo lontani dal punto di vista della forza però la Roma ha vinto sempre di misura, quindi questo significa che concedono poco. Hanno la miglior difesa, e noi oggi abbiamo creato. La prestazione c'è, il risultato no".