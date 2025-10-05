Logo SportMediaset
Fiorentina, Pioli: "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati"

Il tecnico della Viola commenta il ko contro la Roma: "I dettagli hanno fatto la differenza. La prestazione c'è, il risultato no"

05 Ott 2025 - 17:58
© Getty Images

© Getty Images

Stefano Pioli mastica amaro dopo il ko casalingo contro la Roma che lascia la sua Fiorentina ancora a secco di vittorie e al terzultimo posto in classifica. Inevitabile la domanda sul suo futuro. "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn -. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide". Sul match: "Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza. Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più occasione. Oggi dispiace per tutti. È un inizio molto particolare, noi siamo lontanissimi dalla Roma in questo momento. Non siamo lontani dal punto di vista della forza però la Roma ha vinto sempre di misura, quindi questo significa che concedono poco. Hanno la miglior difesa, e noi oggi abbiamo creato. La prestazione c'è, il risultato no". 

Leggi anche

Soulé e Cristante ribaltano la Viola: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo

Parlando dei singoli, prestazione sottotono di Gudmundsson. "È un giocatore che ha qualità, può fare di più - ha spiegato Pioli -. Oggi ha lavorato bene, ma non è stato incisivo. L'ho levato perché volevo un attaccante di peso in più". 

Sulla soluzione del doppio centravanti vista nella ripresa: "Dipenderà molto dalle nostre condizioni, dallo schieramento degli avversari. Davanti abbiamo dei giocatori forti, oggi forse per la prima volta siamo stati veramente pericolosi. Non meritavamo la sconfitta se guardiamo la nostra prestazione". 

Secondo quanto riferito da Dazn, Pioli si è presentato in ritardo all'intervista post-partita poiché c'è stato un confronto tra l'allenatore e i dirigenti della Fiorentina negli spogliatoi in cui sarebbe stata ribadita la fiducia a guida tecnica e gruppo, anche se i risultati sin qui ottenuti non soddisfano. Pioli deve provare a svoltare alla ripresa, quando la Fiorentina sarà impegnata a San Siro contro il Milan, in quella che sarà la prima sfida alla sua ex squadra da quando l'ha lasciata nell'estate 2024.

pioli
fiorentina-roma

