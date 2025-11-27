Logo SportMediaset

Dall'Islanda

Fiorentina, respinto il ricorso contro l'assoluzione di Gudmundsson

Anticipata rispetto ai primi di dicembre, la sentenza dovrebbe essere definitiva

di Redazione
27 Nov 2025 - 21:01

È stato respinto l'appello contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nel processo che lo ha visto coinvolto per presunta cattiva condotta sessuale: a renderlo noto la Fiorentina informata dai legali del giocatore. 

La vicenda giudiziaria che ha riguardato Gudmundsson durava da oltre due anni, in seguito a un episodio risalente all'estate 2023 in Islanda: il caso era stato prima archiviato poi riaperto fino alla sentenza che nell'ottobre del 2024 aveva assolto lo stesso attaccante viola definito "innocente". 

La Procura islandese aveva però presentato ricorso che è stato appena respinto dalla Corte d'Appello anticipando la sentenza che era attesa ai primi di dicembre. Una sentenza che dovrebbe essere definitiva in quanto considerata improbabile la possibilità di un ulteriore ricorso.

fiorentina
albert gudmundsson
processo
islanda

