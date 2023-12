Fiorentina, per Nico Gonzalez problemi ai flessori della coscia destra

FIORENTINA

Primo report medico sull'attaccante viola, costretto a uscire in barella al 20' del 1° tempo

© Getty Images Nico Gonzalez è alle prese con una "problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra, la cui entità sarà valutata nei prossimi

giorni". Così recita il primo report medico diffuso dalla Fiorentina sull'infortunio subito dall'esterno argentino costretto a uscire in barella al 20' del primo tempo, in lacrime e dolorante. "Nico ha pagato gli otto giorni in cui ha dovuto lavorare a parte senza poter spingere - ha detto il tecnico della Viola Vincenzo Italiano dopo il primato nel girone e la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League conquistato grazie all'1-1 ottenuto in casa del Ferencvaros. "Quando abbassi la condizione questo è il rischio - ha proseguito Italiano - Lo abbiamo tutelato a Roma, oggi avevamo e lui aveva bisogno di tornare a giocare. Credo si sia stirato, spero non sia niente di grave".

"L'obiettivo è stato centrato, oggi abbiamo avuto la possibilità di giocare con due risultati su tre, siamo stati bravi a reagire allo svantaggio - ha detto ancora Italiano nel post partita - Per poco non subivamo il secondo gol e per poco non stavamo per fare noi il 2-1 con Nzola - ha aggiunto - Superiamo questo girone non facile da primi, rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un passo avanti. Evitiamo i playoff che andavano a intasare ancor più il nostro calendario, siamo contenti".

E ancora: "Se chiederò un rinforzo sugli esterni a gennaio? Ci sono un bel po' di partite da qui al mercato, valuteremo come ci arriveremo, come cresceremo nell'incisività in zona gol. Oggi avevamo cinque assenze pesanti, quando Nico è mancato la squadra ha sempre giocato per come deve, chiaro che qualcuno non ha le sue qualità in area. Stiamo aspettando la loro reazione e voglia di essere incisivi. Alcuni sono imprescindibili, ma basta poco per perderli, Nico, Arthur e Bonaventura sono importantissimi e speriamo di avere a disposizione almeno gli ultimi due per il Verona".