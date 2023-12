Conference League, Ferencvaros-Fiorentina 1-1: il pareggio in Ungheria manda i viola agli ottavi

FERENCVAROS-FIORENTINA 1-1

La squadra di Italiano riprende quella di Stankovic e vince il gruppo F, Nico Gonzalez va ko ed esce in barella

© Getty Images Nell’ultima giornata dei gironi di Conference League la Fiorentina pareggia in Ungheria contro il Ferencvaros per 1-1. I viola perdono subito Gonzalez per infortunio (argentino costretto ad uscire in barella), e cadono in avvio di ripresa con il gol di Zachariassen, al 48’. Gli uomini di Stankovic si fanno riprendere al 73’ dalla zampata di Ranieri, che vale l’1-1 e la vittoria del gruppo F (valida per l’accesso diretto agli ottavi).

LA PARTITA

Termina 1-1 la sfida tra Ferencvaros e Fiorentina. Nella prima frazione di gioco i viola cercano tiepidamente di fare la partita, ma dopo diciassette minuti Vincenzo Italiano perde clamorosamente Nico Gonzalez, costretto ad uscire in barella per un problema alla coscia (al suo posto Ikoné). I viola sembrano quasi scossi dall’infortunio del compagno, e al 34’ rischiano di subire il vantaggio ungherese: doppia conclusione della coppia Katona-Civic, con un super Christensen a respingere in entrambe le occasioni e a mantenere la porta inviolata. Le due squadre rientrano quindi negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro dopo l’intervallo il Ferencvaros colpisce subito, quasi a sorpresa: al 48’ azione insistita sulla sinistra di Abu Fani, che vince un contrasto con Maxime Lopez e apparecchia per il tocco facile facile di Zachariassen. Italiano inserisce Kouamé e Nzola per aumentare il peso offensivo dei suoi, con i risultati che si vedono dopo pochi minuti: sugli sviluppi di un corner Ranieri trova la zampata vincente in tap-in, che vale l’1-1 (dopo il grande colpo di testa di Milenkovic). Nel quarto d’ora finale le due squadre abbassano il ritmo, accontentandosi entrambe del pareggio. La Fiorentina vince il girone F con 12 punti, che valgono gli ottavi. Secondo posto per il Ferencvaros, con i 10 punti che significano qualificazione ai play-off (contro le terze dei gironi di Europa League).

LE PAGELLE

Christensen 6.5 – Tiene in vita la Fiorentina sia sullo 0-0, con una doppia parata fondamentale, sia sull’1-0 degli ungheresi, quando respinge il diagonale di Katona. Parte del pass per gli ottavi è merito suo.

Ranieri 6.5 – Il difensore goleador viola si ripete anche nel momento di più difficoltà dei suoi, riscattandosi dopo la lettura non perfetta in occasione del vantaggio dei padroni di casa.

Zachariassen 6 – Classica media voto tra un primo tempo piuttosto impalpabile e un secondo tempo in cui stappa il match con grandi doti di inserimento. Senza il suo gol la squadra di Stankovic non avrebbe agguantato i play-off.

Marquinhos Costa 6.5 – Grande rapidità e grande fantasia sulla sinistra: crea pericoli nel primo tempo e avvia l’occasione del gol, oltre ad un altro paio di imbucate interessanti. Da sgrezzare, ma il ragazzo è interessante.

IL TABELLINO

Ferencvaros-Fiorentina 1-1

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz 6; Makreckis 6.5, Aaneba 6, Cissé 6, Civic 6 (dal 21’ st Botka 6); Esiti 5.5 (dal 35’ st Ben Romdhane sv), Abu Fani 6; Katona 6 (dal 35’ st Besic sv), Zachariassen 6, Marquinhos Costa 6.5; B. Varga 6 (dal 14’ st Lisztes 6). A disp.: A. Varga, Radnoti, Paszka, Siger, Kwabena, Pesic. All.: Dejan Stankovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 6.5; Kayode 5.5, Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Mandragora 6 (dal 19’ st Nzola 6), Maxime Lopez 5.5; Nico Gonzalez 6 (dal 20’ pt Ikoné 5.5), Barak 5.5, Brekalo 5.5 (dal 19’ st Kouamé 6); Beltran 6. A disp.: Terracciano, Vannucchi, Mina, Pierozzi, Martinez Quarta, Comuzzo, Infantino, Amatucci. All.: Italiano.

Arbitro: Godinho.

Marcatori: 48’ Zachariassen (Fe); 73’ Ranieri (Fi).

Ammoniti: Cissé (Fe); Mandragora, Milenkovic (Fi).

Espulsi: -

GLI ALTRI RISULTATI

Genk-Cukaricki 2-0

Marcatori: 21’ Heynen, 57’ Paintsil (G).

Zrinjski-Aston Villa 1-1

Marcatori: 87’ Malekinusic (Z); 61’ Zaniolo (A).

Legia Varsavia-AZ Alkmaar 2-0

Marcatori: 34’ Ribeiro, 81’ Kramer (L).

Aberdeen-Eintracht Francoforte 2-0

Marcatori: 41’ Duk, 74’ Sokler (A).

Paok-Hjk 4-2

Marcatori: 37’ Ozdoev, 47’ Konstantelias, 53’ aut. Toivio, 85’ Murg (P); 6’ Radulovic, 91’ rig. Hetemaj (H).

Fenerbahce-Spartak Trnava 4-0

Marcatori: 36’ Kadioglu, 48’ aut. Takac, 59’ e 61’ Dzeko (F).

Ludogorets-Nordsjaelland 1-0

Marcatori: 79’ Piotrowski (L).