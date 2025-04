Fiorentina, Palladino: "Milan molto forte ma vogliamo tornare a vincere in trasferta"

"Abbiamo trovato automatismi, abbiamo cambiato sistema di gioco. Abbiamo avuto un momento di difficoltà a gennaio, ma poi col lavoro siamo venuti fuori da quel momento delicato e adesso stiamo raccogliendo i frutti". Così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa oggi al Viola Park, in vista della sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato 5 aprile alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Sul Milan Palladino ha aggiunto: "Ieri ho visto un ottimo Milan in Coppa Italia. Mi aspetto una partita difficile, ma dobbiamo essere bravi a proseguire la nostra strada. Il Milan è una squadra molto attrezzata e ha fatto un ottimo mercato anche a gennaio. Ci dobbiamo confrontare contro una squadra forte. Sabato abbiamo l'occasione per cambiare il trend negativo delle ultime trasferte".