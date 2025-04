Serie A, gli arbitri della 31esima giornata: Colombo per Roma-Juve, Inter a Doveri e Napoli a Massa

Sono state rese note le designazioni degli arbitri per la 31esima giornata di Serie A, nella quale sono in programma diversi scontri diretti per la zona Champions League: Roma-Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico, sarà arbitrata da Colombo; Milan-Fiorentina, sabato sera a San Siro, da Ayroldi; Atalanta-Lazio di domenica alle 18 è stata affidata a Chiffi. Per quanto riguarda la lotta scudetto sarà Doveri a dirigere Parma-Inter, con Massa impegnato invece nel monday night di Bologna-Napoli.