Fiorentina, Palladino: "Con l'Inter due gare a due facce, giovedì saremo contati"

Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa per parlare della doppia sfida ravvicinata contro l'Inter e per commentare le ultime manovre di mercato della Viola. "Con l'Inter saranno due partite a due facce: giovedì saremo a disposizione in pochissimi, mentre lunedì con i nuovi acquisti - ha spiegato il tecnico della Viola -. Dobbiamo lavorare sui cali nel secondo tempo e ne ho già parlato con la squadra, ma non è un problema fisico. Corriamo pure di più, ma dobbiamo farlo meglio". "La strada non è difendersi per vincere, ma difendersi per poi attaccare in un certo modo gli avversari", ha aggiunto.