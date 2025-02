Fiorentina: ufficiale Zaniolo, maglia numero 17. Giovedì contro l'Inter non ci sarà

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, che lo aveva inseguito già quest'estate. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo dal Galatasaray SK", si legge nel comunicato del club viola. Per Zaniolo, classe 1999, che lascia l'Atalanta dopo mezza stagione, si tratta di un ritorno a casa: è cresciuto infatti nel Settore Giovanile gigliato. Arriva alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 15,5 milioni di euro, obbligo legato al numero di presenze (dovrà disputare il 60% delle partite in calendario). Domenica mattina ha svolto le visite mediche. Zaniolo ha scelto la maglia numero 17. Zaniolo non potrà essere a disposizione di mister Palladino nel recupero di campionato al Franchi contro l'Inter. Il regolamento infatti prevede che nei recuperi delle gare sospese dopo che sono iniziate, che riprendono dal minuto - in questo caso il 17' - dell'interruzione, possono essere utilizzati soltanto giocatori che erano tesserati in quella data, ossia in questo caso il 1° dicembre.