Fiorentina, Commisso: "Fiducia massima in Montella? Vediamo dopo l'Inter"

QUI FIORENTINA

Acque agitata alla Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino, la quarta consecutiva. Se il tecnico si dichiara tranquillo ("Noi siamo abbastanza forti mentalmente per uscire da questa situazione. Sento la fiducia della società. Le voci su Gattuso? Fa parte del mestiere, ho ancora la forza per andare avanti") e Pradè lo conferma per le prossime due partite, Rocco Commisso smentisce parzialmente il suo ds: "Fiducia massima in Montella? Una parola grossa, vediamo come andrà dopo l'Inter".. Montella: "I dirigenti? Mi danno fiducia"

"Il primo tempo è stato poco incisivo e aggressivo, la squadra era contratta, dobbiamo capire il perché - le parole di Montella - Nel secondo tempo abbiamo reagito, siamo riusciti a tenere il Toro nella sua metà campo, creando occasioni. Ma dobbiamo concretizzare, segnare. Riparto dalla rabbia e dalla determinazione vista nel secondo tempo". E ancora: "E' un momento delicato, anche io devo fare di più, devo spronare maggiormente la squadra, ma gli obiettivi erano ben chiari. Oggi a loro mancava Belotti, il suo sostituto è Zaza, un altro giocatore della Nazionale. Il calcio è questo qua, bisogna avere pazienza di far crescere i ragazzi, io ce l'ho, accetto le critiche. Forse anche i ragazzi hanno poca tranquillità".

Dopo le parole del tecnico sono arrivate quelle del ds della Fiorentina Daniele Pradè: "La fiducia che gli ha dato il presidente è massimale, ora vediamo nelle prossime due gare. Montella sarà in panchina con noi contro l'Inter e contro la Roma. la squadra al completo sarà diversa. Gli starò vicino, Vincenzo è un ragazzo intelligente".

Il presidente Commisso, più tardi ancora, è sembrato più cauto: "Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso. Parlerò con la squadra, abbiamo giocato bene nel finale ma non nel primo tempo. Dobbiamo fare più punti e migliorare la classifica dello scorso anno. Fiducia massima in Montella? Insomma massima, è una parola grossa... Vedremo come andrà dopo l'Inter, bisogna valutare la situazione giorno dopo giorno".