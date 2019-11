Fiorentina, Montella: "Cagliari rivelazione, felice per Simeone"

"Il Cagliari è la rivelazione del campionato, per noi sarà un test per capire a che punto siamo", parola di Vincenzo Montella che affronterà i rossoblù con la sua Fiorentina. Il tecnico della Viola ritroverà anche Simeone: "Giovanni è un giocatore importante, lo era anche a Firenze. Ha sofferto il finale di stagione, sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto l'aspetto di voler cambiare l'umore della città che non era contenta. La voglia a parole c'era, poi gli abbiamo consigliato Cagliari per tornare ai suoi livelli: sono contento per lui, ma domani spero faccia il bravo...".