Fiorentina, Italiano verso la Juventus: "Vogliamo far felice la nostra gente"

VERSO FIORENTINA-JUVENTUS

Il tecnico viola: "Colpiti da quanto sta accadendo in Toscana. Speriamo di gioire tutti insieme a fine partita"

Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, soprattutto quando si gioca al Franchi. In una terra devastata dall'alluvione e con il match in dubbio fino all'ultimo, i protagonisti stanno preparando la sfida: "Siamo profondamente colpiti da quanto sta succedendo in Toscana - ha esordito il tecnico viola Vincenzo Italiano -. Il nostro pensiero è alle persone colpite e diamo tutta la nostra vicinanza a chi soffre".

La spinta dei tifosi della Fiorentina in partite come questa è sempre stata un'arma in più: "Aver incontrato la nostra gente ci darà ulteriore spinta per vincere, fare punti importanti e farli felici. Dobbiamo reagire dopo due sconfitte per tornare a correre in campionato". La Juventus però è in grande forma e difficilmente prende gol: "Sarà una sfida difficile come tutte le altre - ha commentato in conferenza Italiano -. La Juventus è forte e mette in difficoltà chiunque, quindi dobbiamo prepararla bene e lo stadio ci trascinerà. La speranza è di gioire tutti insieme alla fine".

Italiano però sa delle difficoltà che incontrerà in campo contro la Juventus: "Hanno qualità e fisicità, ma noi dobbiamo pensare al nostro gioco e mettere qualità nelle due fasi di gioco. Solo così si vincono le partite".