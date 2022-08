Fiorentina, Italiano: "Missione compiuta con sofferenza e follia"

QUI FIORENTINA

Il tecnico viola dopo la qualificazione in Conference League: "Abbiamo meritato la qualificazione. Jovic? Va recuperato sotto tanti aspetti"

Il pareggio in casa del Twente ha aperto la porta della Conference League alla Fiorentina che in Olanda ha difeso il 2-1 dell'andata. "Missione compiuta anche se con un po' di follia e sofferenza - ha commentato Italiano a fine partita -, non si possono sbagliare quei gol. Regaliamo questa qualificazione ai tifosi". La sfida è stata durissima: "Abbiamo meritato di passare il turno giocando in una bolgia". Ancora stuzzicato Jovic: "Va recuperato sotto tutti gli aspetti".

La Fiorentina ha chiuso in 10 per una ingenua espulsione nel finale di Igor, tenuta in partita da un miracolo di Terracciano nel recupero: "Senza quella parata saremmo andati ai supplementari e con un uomo in meno. Dovrei dire qualcosina a Igor...". Pur soffrendo tanto in Olanda, la Fiorentina ha sprecato diverse occasioni da gol: "Dobbiamo concretizzare ciò che creiamo, lì dobbiamo migliorare. Con la Conference avremo più partite da giocare e le rotazioni saranno fondamentali, per questo sto cercando di mettere minuti nelle gambe a tutti. Terracciano e Gollini potrei alternarli tra coppa e campionato".

La punzecchiatura a Jovic non è mancata dopo i tanti errori: "Luka va recuperato sotto tutti gli aspetti, ma ho giocatori di alto livello e qualità e quando vengono chiamati in causa danno tutto".

COMMISSO: "FIORENTINA FANTASTICA, HA MESSO IL CUORE"

"Sono davvero felicissimo, martedi' avevo incitato i ragazzi a metterci il cuore fino alla fine e loro hanno seguito a pieno il mio invito. La squadra e' stata fantastica, ha conquistato la qualificazione in un ambiente ostile, in un clima difficilissimo e tesissimo ed ha dato tutto sul campo". Cosi' il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo la sfida di ritorno con il Twente e la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. "Dopo solo tre partite con due vittorie ed un pareggio erano gia' iniziate ad arrivare delle critiche inspiegabili ma ora siamo in Europa e lo siamo meritatamente", ha spiegato. "Ho gia' chiamato il mister per complimentarmi con lui e voglio estendere i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi, ai componenti dello staff ed a tutti i tifosi che ci hanno seguito fino in Olanda. Grazie a tutti! L'Europa ci aspetta!", ha concluso.