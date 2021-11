Fiorentina, Italiano: "La difesa un bel problema, c’è una maledizione sui centrali"

VERSO FIORENTINA-MILAN

Il tecnico della Viola: "Ci faremo trovare pronti, abbiamo delle soluzioni che stiamo provando"

Vincenzo Italiano, all'anti vigilia della sfida col Milan, lancia l'allarme difesa, viste le assenze degli squalificati Milenkovic e Martinez Quarta e l'infortunio di Nastasic. "E' un problema - ha detto ai canali ufficiali del club -. Avevamo pensato di aggregare Lucchesi dalla Primavera ma si è fatto male pure lui, è la maledizione che sta continuando. Ci faremo trovare pronti, abbiamo delle soluzioni che stiamo provando". Getty Images

Niente alibi, anche se al Franchi l'unico centrale della rosa a disposizione sarà Igor. Al suo fianco ci sarà probabilmente Venuti che, da terzino, si adatterà a giocare al centro. Le altre soluzioni per fermare il lanciatissimo Diavolo sarebbero quella di arretrare uno tra Pulgar e Amrabat.

La buona notizia è il recupero di Nico Gonzalez, guarito dopo oltre due settimane dal Covid. L'attaccante argentino, ovviamente non al meglio, partirà dalla panchina e sarà un'arma in più a gara in corso.