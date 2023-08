Fiorentina, Italiano: "Il Rapid ci metterà pressione. Il mercato disturba"

CONFERENCE LEAGUE

Le parole del tecnico viola alla vigilia del ritorno dei playoff per l'accesso alla fase a gironi di Conference League: "Dovremo affrontare la partita con la testa"

"Domani sarà diverso rispetto alle sfide dell'anno scorso. Dobbiamo ribaltare la partita, preparare una rimonta e lo scenario sarà diverso". Vincenzo Italiano presenta così in conferenza stampa la gara di ritorno contro il Rapid Vienna, valida per il ritorno dei playoff per l'accesso alla fase a gironi di Conference League: "Dovremo essere bravi e maturi. A livello mentale dovremo essere pronti - ha detto il tecnico della Fiorentina - Sono convinto che la fame dei ragazzi non mancherà, cercheremo di fare tutto il possibile. Abbiamo grandi possibilità di metterli in difficoltà e di fare la partita. Se saremo bravi a creare tanto e ancora più bravi a concretizzarle allora esulteremo noi".

"L'unico pensiero che ho è quello di cercare di superare questo turno - ha aggiunto Italiano - Il mercato disturba tutte le squadre, non solo la Fiorentina, ma non ne voglio parlare perché è una gara importantissima per la stagione. Mi preoccupa solo la gara, di come si svolgerà, di come dobbiamo approcciarla. In base a come andrà faremo valutazioni. Non penso a cose extra campo, non sarebbe giusto per la squadra e per la società".

Sulla partita: "Mi riallaccio a quello che ha detto il tecnico del Rapid. Ci metteranno pressione. Mi aspetto che la partita possa essere quella del secondo tempo dell'andata ma dovrà dipendere da noi. Vogliamo fare gol e non mi aspetto un Rapid che ci potrà aspettare. Dovremo affrontare la partita con la testa, niente follie per cercare di far gol con tutti i giocatore. Questo è quello che ci aspetterà domani. Se saremo bravi prenderemo in mano la gara ma c'è anche un avversario che non è sprovveduto. Vorranno darci pressione, vedremo".

Per domani al Franchi sono previsti solo 20.000 spettatori: "Non mi permetto di esprimere giudizi. L'anno scorso siamo sempre stati stimolati, sia in campionato che in Conference. Qualcuno pensa magari che la Serie A sia più importante ma noi dobbiamo pensarci poco a questa cosa. A prescindere dalle presenze sugli spalti dobbiamo fare tutto il possibile".

MILENKOVIC: "CI VORRÀ TESTA"

"Sarà una partita importante per la nostra stagione. Sappiamo quanto la Conference dell'anno scorso ci abbia fatto crescere. Noi esperti aiuteremo i giovani. Mi aspetto una Fiorentina determinata, servirà tanta pazienza. Dobbiamo giocare con la testa". Così Nikola Milenkovic in conferenza stampa: "Il primo obiettivo è entrare in Conference. Poi vogliamo migliorare quanto fatto l'anno scorso anche se non sarà facile. Siamo pronti a lavorare".

