Fiorentina, il commovente saluto di Bove: "Grato per sempre"

Il calciatore ha pubblicato sui social una lunga lettera per salutare la piazza che l'ha accolto e gli è stata vicino "nel momento più difficile della mia vita"
Edoardo Bove saluta la Fiorentina. Il prestito del centrocampista romano è terminato eda quelche tempo ma soltanto oggi Edoardo ha deciso di salutare una società e una piazza capace di stargli vicino "nel momento più difficile delle mia vita". Il classe 2002 ha affidato al proprio account social una lunga lettera d'addio: "Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!", la prima parte del messaggio di saluto. Bove negli ultimi giorni era anche passato al Viola Park per salutare i suoi ex compagni.
Poi il ringraziamento ai tifosi: "Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!". Infine, la chiosa dedicata a Firenze e alla Toscana: "Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita. Edoardo".
