Fiorentina, il commovente saluto di Bove: "Grato per sempre"

Poi il ringraziamento ai tifosi: "Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!". Infine, la chiosa dedicata a Firenze e alla Toscana: "Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita. Edoardo".