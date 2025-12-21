Logo SportMediaset

LA SCELTA

La Fiorentina ancora in silenzio stampa: nessuna dichiarazione dopo l'Udinese, ma ritiro terminato

La società continua a restare in silenzio, ma intanto termina il ritiro a tempo indeterminato

di Martino Cozzi
21 Dic 2025 - 20:39
La Fiorentina resta in silenzio stampa. Nonostante la vittoria per 5-1 sull'Udinese, la società viola ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa. Una scelta già presa ancora prima della partita, confermata anche dopo il triplice fischio finale con Paolo Vanoli che non rilascerà alcuna dichiarazione, come succede ormai da qualche settimana. Una scelta forte, che però conferma la volontà dell'ambiente di uscire dalla situazione complicata creatasi in questo inizio di stagione. 

Leggi anche

La Fiorentina fa viola l'Udinese (in 10) e trova la prima vittoria in campionato

Nonostante ciò, c'è una buona notizia per i calciatori viola. Infatti, è ufficialmente finito il ritiro a tempo indeterminato deciso dalla società una settimana fa dopo la sconfitta per 2-1 con l'Hellas Verona. Nelle prossime ore, dunque, i calciatori potranno fare ritorno a case dalle proprie famiglie continuando, però, la preparazione in vista della delicatissima sfida con il Parma, in programma sabato 27 dicembre alle 12:30. Domani, lunedì 22 dicembre, la squadra si troverà al Viola Park per l’allenamento sotto la guida di mister Vanoli, confermato dopo l’ampia vittoria odierna sull’Udinese.

